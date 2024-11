El momento viral entre Edu Aguirre y Van Dijk: ¿Se deja querer por el Real Madrid?

Virgil van Dijk termina contrato el próximo verano con el Liverpool. Y Edu Aguirre le preguntó si era una opción para el Real Madrid ahora que hay tantos centrales lesionados como Militao o David Alaba.

"¿Qué pasará con tu futuro? ¿Seguirás aquí?", le preguntó el periodista de 'El Chiringuito'. "Una pregunta directa, ellos no me preguntan así. No tengo nada que decir. Ahora estoy centrado en el siguiente partido contra el Manchester City", respondió el neerlandés.

Insistió Aguirre con las lesiones del Real Madrid: "Necesita centrales porque Militao y Alaba están lesionados...". "Pero Rudiger está ahí", matizó el todavía central del Liverpool.

Y a la pregunta de si podría ir al Real Madrid este verano prefirió no responder: "¿En verano? Uf, como te he dicho, ahora sólo me centro en el próximo partido contra el City".