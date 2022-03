Real Madrid y París Saint-Germain se enfrentan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu en el que con total seguridad es el partido más importante de la temporada para ambos conjuntos.

Ambos, líderes en sus respectivas competiciones domésticas con un margen considerable sobre el segundo y eliminados de la Copa, se juegan su futuro en la máxima competición de clubes a nivel continental.

Una de las gran dudas para el encuentro es si, tras el fuerte pisotón que sufrió en el entrenamiento de este lunes Mbappé, Kylian será sitular en la que puede ser su nueva casa en unos meses.

En la rueda de prensa previa al partido, Luka Modric se ha desmarcado de dicho interrogante: "Ni hemos hablado de esto. Estamos enfocados en nosotros, en lo que vamos a hacer nosotros. No queremos que nadie se lesione, espero que Kylian esté bien. Si está bien estará al 100% porque estos partidos si no estás al 100% no juegas".

Eso sí, ante la cuestión de si quiere jugar con él, el croata se ha mostrado cauto, pero ha dejado abierto el futuro: "Para nosotros es difícil hablar de jugadores que no están aquí porque los otros equipos se enfadan, pero no creo que haya ningún jugador que no quiera jugar con él. Claro que me gustaría tenerlo en mi equipo, pero ahora es jugador del PSG y ya veremos qué pasa en el futuro".

¿Cómo recibirá el Bernabéu a Ramos?

Sin estar en la convocatoria pero sí en la expedición, Sergio Ramos y su regreso a la que fue su casa durante 15 años es uno de los grandes atractivos de la eliminatoria.

Para Modric, el Bernabéu debería recibirle como una "leyenda": "Con Sergio hablo casi todos los días, el Bernabéu lo tiene que recibir con todo el cariño, Sergio es una leyenda de este club y uno de los mejores defensores de la historia. Que no se ofenda nadie, no hable por ser su amigo pero es el mejor defensa que ha pasado por el Real Madrid y por todo lo que ha dado y significado creo que el Bernabéu tiene que recibirlo con cariño y estoy seguro de que va a ser así, sólo merece esto, no hay otra forma de recibir a un jugador como Sergio".

¿Jugará Kroos?

La famosa 'CMK', uno de los grandes baluartes del Madrid de las cuatro Champions en cinco años, no estará al completo sobre el verde este miércoles.

Casemiro, sancionado, verá el partido desde la granda. la gran duda recae sobre Toni Kroos, que sufrió una lesión en el isquio la semana pasada y su prenscia en el once es una incógnita.

Para Modric, si juega, seguro que lo hará al 100%: "Estos partidos los queremos jugar todos y para jugarlos hay que estar al 100% pero eso el que mejor lo sabe es el jugador, si está al 100% o no. Si Toni juega es que va a estar al 100%, ningún jugador va a decir que va a jugar pero que no está bien. Si sales al campo tienes que estar al 100% y dar lo máximo. Si Toni va a estar mañana seguro que estará al 100%".

Opinión de la guerra entre Rusia y Ucrania

Luka, que creció en su país natal envuelto en una guerra, es consciente de las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos y ha querido pedir que los políticos inmersos lleguen ya a un acuerdo.

"Es un tema complicado para todos. Espero que se termine cuanto antes porque no le hace bien a nadie. La guerra no sirve para nada. Yo he vivido una y estas imágenes son muy tristes para todo el mundo. Es terrible. Espero que los políticos lleguen a un acuerdo para que termine cuanto antes. Está muriendo gente inocente", ha señalado.