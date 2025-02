Mijatovic, en 'El Cafelito' de Pedrerol: "Creo que Haaland va a jugar en el Real Madrid"

El pasado 17 de enero el Manchester City hizo oficial la renovación de Erling Haaland hasta 2034, temporada en la que cumplirá los 33 años.

En principio, de cumplir su contrato, se le cerrarían todas las puertas de jugar en el Real Madrid. Sin embargo, como es habitual en sus contratos, es posible que tenga alguna cláusula de salida que le podría abrir las puertas del Santiago Bernabéu.

Al menos esa es la opinión de Pedja Mijatovic, jugador del conjunto blanco entre 1996 y 1999 y director de fútbol de 2006 a 2009.

En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el héroe de 'La Séptima' desveló su información al respecto: "Creo que Haaland puede jugar en el Real Madrid. Va a pasar".

"Haaland no lo dijo públicamente pero yo sé, de buena fuente, que le encantaría ser futbolista del Real Madrid. Yo lo sé. No me preguntes cómo... pero sí", señaló Mijatovic.

El montenegrino tiene claro que jugar en la capital española es el sueño del ariete: "Si a Haaland le planteas la posibilidad de venir al Real Madrid creo que no tendría ninguna duda".

El nuevo capítulo de 'El Cafelito', podcast de Josep Pedrerol, se emitirá íntegro este martes a las 15:30 horas en YouTube, Facebook, Ivoox y Spotify.