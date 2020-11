Lionel Messi comienza desde el banquillo. Esa frase no se leía, en LaLiga, desde que el 21 de septiembre de 2019 el Barcelona jugase en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. En dicho partido, hace más de un año, los culés perdieron por 2-0 y ni la entrada del argentino al verde pudo cambiar el devenir del envite.

Pero ahora, más de 13 meses después de esa fecha, Messi se pierde un pitido inicial. Ronald Koeman, contra el Betis en casa, ha decidido dejar al 10 entre los suplentes apostando por un once que en ataque estará formado por Pedri, Ansu Fati, Dembélé y Antoine Griezmann.

"No estamos hablando de una lesión. Es simplemente que no está fresco. Son muchos partidos y ya lo dijo Koeman, si alguien no está fresco es mejor que esté en el banquillo", dijo Alfred Schreuder, segundo del Barça, en la previa del partido.

Y es que se especuló con una posible lesión, pero es algo que ha descargado la mano derecha de Koeman. Así pues, atendiendo a sus palabras, Messi se queda fuera por decisión técnica.

Descanso justo antes del parón de selecciones

Para darle descanso, un descanso que nadie preveía más sabiendo que tras el duelo contra los andaluces hay parón de selecciones. Y más viendo cómo está el Barça en LaLiga, competición donde acumula más de un mes sin ganar y cuatro partidos consecutivos sin sumar de tres en tres.

Las suplencias de Messi siempre son noticia. A la ya nombrada contra el Granada, se suma una que tuvo mucho recorrido allá por el año 2015.

En 2015, Luis Enrique le sentó ante la Real y...

Fue con Luis Enrique de entrenador. El asturiano sentó a Leo ante la Real Sociedad un 4 de enero y a punto estuvo de estallar todo por los aires.

El partido acabó 1-0 para los vascos, y Luis Enrique se enfrentó a una situación que pudo dejarle sin trabajo. Finalmente conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

Ha empezado 54 partidos desde el banquillo

Desde que es jugador del Barcelona, Messi acumula un total de 54 suplencias con los culés. Su debut fue un 16 de octubre de 2004.