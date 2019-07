Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha escrito un tuit en su cuenta oficial para felicitar a la selección de fútbol femenino de su país tras conquistar el Mundial de Francia. El equipo norteamericano se impuso a Holanda por 2-0 en la final con goles de Rapinoe y de Lavelle.

"Felicidades al equipo de fúbol femenino de Estados Unidos por ganar la Copa del Mundo. Muy buen juego, ¡América está orgullosa de todas vosotras", escribió Trump.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all!