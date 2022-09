Carlos Soler ha dicho adiós al Valencia. El centrocampista, uno de los grandes nombres de los che estas últimas temporadas, pone rumbo al PSG tras estar 18 años ligado al club de la Ciudad del Turia.

Ha sido en sus redes sociales donde el futbolista ha compartido un emotivo mensaje de dos minutos y medio. En el mismo, imágenes de él cuando era niño, cuando llegó al club con 7 años, y también con otras más actuales de sus últimas temporadas en el Valencia.

"Llega el momento de separar nuestros caminos. Posiblemente esta haya sido la decisión más complicada de toda mi vida", dice Soler.

Y sigue: "No será sencillo dejar mi hogar, pero nadie está por encima del escudo".

"El Valencia me ofrecía unirme al club del que siempre fui aficionado. Fue de los días más bonitos que recuerdo. En cada partido siempre me he puesto esta camiseta con el orgullo y la responsabilidad que se merece", cuenta el jugador.

Soler afirma que lo vivido en el Valencia ha sido "un sueño": "Un sueño por el que siempre luché. Hay historias que por mucho que duelan no pueden durar para siempre".

"Jugar en Mestalla, escuchar el himno de la Champions, llevar el brazalete de capitán, ganar una Copa del Rey... pero lo que más ilusión me ha hecho es oír a la afición cantar mi nombre", relata.

"Estoy muy agradecido, más de lo que nunca podré expresar con palabras. Toca afrontar un nuevo proyecto sin dejar de querer nunca a mi Valencia. Lo que soy se lo debo al Valencia", sentencia.