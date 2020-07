Hay al menos ocho positivos por coronavirus entre la expedición del Fuenlabrada, según ha informado este martes el gerente del Área Sanitaria de la Xunta de Galicia, Luis Verde Remeseiro. Según ha explicado, se han practicado un total de 46 pruebas PCR a miembros del Club de Fútbol que viajó ayer a A Coruña, y se han registrado hasta ahora ocho positivos.

El equipo, ha explicado, se encuentra aislado en una planta del hotel sin contacto con el resto de clientes y, aunque en principio deberían pasar toda la cuarentena allí, se está estudiando la situación. Los miembros del Club que hayan dado positivo deberán guardar cuarentena durante 14 días, 10 en el caso de los que den negativo, para luego repetirles la prueba.

La Xunta ha anunciado la apertura de una investigación para saber si el Fuenlabrada viajó a sabiendas de que había positivo. Recuerda que la ley obliga a los laboratorios públicos o privados a informar a las comunidades sobre los diagnósticos. El Conselleiro de Sanidad de la Xunta ha enviado sendas cartas a la Liga de Fútbol, al Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Fútbol y al Club Fuenlabrada para comunicarles que "se han dado instrucciones a los servicios de inspección de Salud Pública para la apertura de una información reservada previa para valorar si se ha llevado a cabo adecuadamente el cumplimiento de los correspondientes protocolos, fundamentalmente con el objeto de contrastar si el traslado se produjo cuando ya se conocía algún caso positivo en las pruebas de diagnóstico entre los miembros del club".

Desde el Ayuntamiento de A Coruña, su alcaldesa se remite a informaciones periodísticas, y ha explicado en rueda de prensa que el Consistorio conoció el lunes "con incredulidad" que el equipo habría viajado a la ciudad "con el conocimiento previo de que había varios casos" entre sus miembros. "De confirmarse que había ese conocimiento, constituye un peligro y un riesgo para la salud pública", ha advertido.

"Según nos informaban algunos medios, cuatro miembros del equipo, concretamente un jugador y tres componentes del equipo técnico, habían dado positivo horas antes de salir de viaje", ha indicado Rey, que ha precisado que estos primeros casos no viajaron, sino que permanecieron en Madrid.

Sin embargo, ha proseguido, apenas una hora antes del inicio del encuentro, "se supo que al menos seis componentes [de la expedición], aunque esta cifra está todavía sin confirmar, tenían COVID-19".

La alcaldesa, Inés Rey, ha tachado la actuación del club de "irresponsable e inadmisible" y no descarta emprender "cualquier medida para depurar responsabilidades, también legales".

Así, Rey ha reprochado que, ante un brote familiar, en una empresa o en cualquier otra contexto, "se aísla a todo el grupo y se les pone en cuarentena". "Queremos saber por qué no se puso al equipo en cuarentena y por qué pudo viajar a la ciudad", ha demandado la alcaldesa, que asimismo ha planteado si LaLiga y la Federación tenían conocimiento de esta situación.

El Fuenlabrada se defiende

Por su parte, desde el club sostienen que no han cometido negligencia alguna, porque los primeros cuatro miembros del equipo afectados no dieron positivo, sino que los resultados de sus pruebas no fueron concluyentes. Por eso, dicen, el resto del equipo viajó a A Coruña.

No obstante, también desde la Xunta de Galicia piden explicaciones. En este sentido, el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha informado de que el Ejecutivo