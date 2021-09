En Dortmund cada vez tienen más claro que será extremadamente difícil mantener a Erling Haaland en la disciplina del Borussia para la próxima temporada.

Así lo afirmaba hace unos días Hans-Joachim Watzke, el director general del cuadro germano, en 'Welt am Sonntag': "Por supuesto que será difícil. Haremos todo lo posible para que nuestros mejores jugadores nos sean fieles en el futuro".

El noruego tendría una cláusula que le permitiría salir el próximo verano del Signal Induna Park por una cantidad que rondaría los 75 millones de euros, por lo que la puja entre los grandes de Europa se moverá en términos de primas y sueldo.

Steve McManaman, exfutbolista del Real Madrid, ve al conjunto blanco en la 'pole' por su fichaje: "¿Creo que el Liverpool estará en la pelea por fichar a Erling Haaland el próximo verano? No. Realmente creo que existe la posibilidad de que se dirija al Real Madrid y creo que al jugador personalmente le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos".

"No creo que el precio del traspaso sea la razón por la que el Liverpool no estará en el mercado de Erling. Creo que son todas las otras variables que conlleva fichar a un jugador de su calibre. Obtendría un gran salario y una vez que le pagas a un futbolista una gran cantidad de dinero, todos los demás jugadores querrán lo mismo. Mino Raiola querría una tonelada de dinero no sólo para Haaland, sino también para él y no creo que el Liverpool quiera participar en eso", ha añadido en declaraciones a 'horseracing.net'.

Haaland, por su parte, sigue haciendo lo que mejor sabe: marcar. En lo que va de temporada, el punta noruego ya ha visto puerta en once ocasiones, logrando sumar más goles que partidos desde que fichó por el Borussia Dortmund.