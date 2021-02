Kylian Mbappé se consagró ayer como el presente y futuro crack mundial del fútbol. El extremo francés lideró la victoria del PSG (1-4), muy superior al Barcelona, y con un 'hat-trick' memorable en el Camp Nou en la ida de octavos de Champions. Tras su exhibición, en la que consiguió llevarse el balón del partido en una mano y el trofeo de MVP en otra, el jugador galo paso por los micrófonos de 'RMC Sport'. El joven futbolista comentó que pese a haber realizado una gran actuación en el estadio blaugrana, tal partido no iba a ser fruto de una posible salida de París... de momento.

"La camiseta del PSG es una de las que aprecio en mi corazón. Sería estúpido decidir mi futuro en un solo partido. La verdad es que se trata de reflexionar a largo plazo. Siempre he dicho que aquí soy feliz", declaró Kylian cuando fue preguntado por su futuro.

"Queríamos venir aquí a ganar. Es lo que hemos hecho y de una forma muy buena. Un partido así es magnífico, pero no hemos hecho nada", analizó el joven galo, sonriente con su trofeo de 'MVP' del partido.

"No hay que tomarse las críticas de forma personal, a los más grandes de la historia les han criticado. No es un problema. No juego para cerrar bocas, sino para ayudar al equipo y para disfrutar", finalizó.

Habla Al Khelaifi

El presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, por su parte, elogió el papel de su estrella en el partido: "Pienso también en Kylian. Estoy feliz por su 'hat trick', es algo histórico para él y para el club. Estamos todos muy orgullosos de Kylian".

"Han hecho un partido perfecto. Han estado todos a un nivel enorme. El cuerpo técnico ha preparado también muy bien este partido. Estamos muy contentos pero queda aún un partido. Tenemos muchas cosas importantes por delante y está claro que tenemos que mantener la calma ahora", finalizó el mandatario.