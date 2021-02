El que fuera jugador del FC Barcelona Jérémy Mathieu ha concedido una entrevista en el programa 'Tu Dirás' de 'RAC 1', en la que ha repasado su paso por el club blaugrana. El exfutbolista francés también tuvo tiempo de hablar sobre sus compatriotas que actualmente militan en el conjunto culé.

Llama la atención la declaración sobre Antoine Griezmann y su fichaje por el cuadro azulgrana. El ex del Sporting de Lisboa considera que el delantero francés cometió un error al marcharse del Atlético de Madrid, donde, según él, dio su mejor nivel futbolístico.

"No está al nivel del Atlético de Madrid. Personalmente, creo que se equivocó fichando por el Barça. En el Atlético era una pieza muy importante, y no sé si la tiene en Barcelona", afirma tajante Mathieu.

El que fuera lateral izquierdo también se pronunció sobre su última temporada en el FC Barcelona, donde ha comparado la situación que vivió con la que actualmente vive Clement Lenglet. El central francés es uno de los jugadores más señalados por sus actuaciones en lo últimos partidos del equipo.

"Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan once. Yo me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible", señala el francés.