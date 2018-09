Mateo Kovacic: "Morata me dijo que el Chelsea y el Real Madrid estaban al mismo nivel"

Cambiar nunca es fácil. Puede salirte bien, o puede ser que no. Mateo Kovacic se arriesgó este verano, dejando un Real Madrid en el que tenía complicado un puesto en el once para poner rumbo al Chelsea y sumar así minutos. El croata, en unas declaraciones en 'The Sun', habla sobre cómo tomó la decisión.

Una en la que Morata tuvo mucho que ver. "Álvaro me dijo que el Chelsea y el Real Madrid estaban al mismo nivel. La afición siempre espera de mí que dé el cien por cien", comentó el mediocentro.

"Es complicado cuando ves que juegas menos. Ahora participó más y eso me ayuda mucho", dice Kovacic.