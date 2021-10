José Luis Martínez-Almeida es un aficionado confeso del Atlético de Madrid. El alcalde de la capital nunca ha ocultado su pasión por el conjunto rojiblanco... pero esta vez ha ido un pasito más allá.

En una entrevista en la 'Ser', a Almeida le preguntaron por la posibilidad de presidir la entidad colchonera en un futuro, a lo que el edil respondió con ironía.

"A Cerezo le veo mayor. Ya se lo he comentado. Va llegando el momento...", señaló el alcalde, que tiene bastante claro quién sería su entrenador: "Simeone sería vitalicio".

Ya hablando en serio, Martínez-Almeida prefiere la faceta de hincha: "A mi lo queme gusta realmente es ser aficionado del Atleti".

De hecho, así se lo hizo ver a su homólogo de Lisboa ante la sorpresa de este por la pasión por el fútbol del madrileño: "El alcalde de Lisboa me ha preguntado si de verdad me gusta tanto el fútbol y le he respondido que lo que me gusta de verdad es el Atleti".