José Luis Martínez-Almeida, férreo seguidor del Atlético de Madrid, cuenta en 'Jugones' cómo vivió la final de la Champions del 2014 en Lisboa, que siempre será recordada por el gol de Sergio Ramos a pocos segundos del final.

"Yo cojo el coche y voy conduciendo con la camiseta del Atlético de Madrid. Paro el coche y enciendo el móvil para ver cómo va el partido. Miro el móvil y veo que ganamos 0-1. Subo al coche y sigo conduciendo. Después enciendo la radio. Minuto 85, 0-1", cuenta Almeida.

Entonces llegó a casa y compartió los últimos instantes del partido con su madre, también aficionada rojiblanca: "Hay una frase que me perseguirá siempre: 'mamá, no te preocupes. Esta vez no te va a pasar lo de hace 40 años. Esta vez ganas la Copa de Europa'". Su madre estuvo presente en la final de 1974 ante el Bayern Munich.

"En ese momento Filipe Luis cede el córner y ocho segundos después Sergio Ramos metió el gol. Dos segundos después de que Ramos metiera el gol mi madre se fue a la cama", relata el político del PP.

"La única vez que he sentido que le he fallado a mi madre. ¿Cómo puedo haberle dicho esto? Qué gafe. Mi madre es la que me inculcó el sentimiento atlético", sentencia.