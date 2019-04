Marta Galego paró un partido de fútbol tras recibir un insulto machista: "No voy a dejar de arbitrar"

LE MANDARON A "FREGAR PLATOS"

La árbitra Marta Galego, que paró un partido después de que un espectador le dijera "vete a fregar platos", explica en Más Vale Tarde de laSexta que no le gusta "tolerar estas cosas" y reivindica que no va a "dejar de arbitrar". "El público reaccionó a mi favor y aplaudieron mi decisión", afirma. Dice que no sufre más insultos como árbitro "por ser mujer".