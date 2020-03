En Argentina ya se suman más de 500 casos confirmados de coronavirus y la curva está en alza. La pandemia del COVID-19 se ha cobrado la vida de personas de todas las edades, pero es cierto que hay una determinada parte de la población que es más vulnerable ante el virus.

Entre esas personas se encuentran Diego Armando Maradona y Mario Kempes, pareja ofensiva de la selección de Argentina en el Mundial de España de 1982.

En el caso del 'Pelusa', cuenta con "antecedentes cardiológicos, es hipertenso, y eso lo pone en una franja de riesgo", tal y como explica Leopoldo Luque, su médico personal desde hace cuatro años.

"Él me pide que les avise a todos que está bien. Me comunico telefónicamente o por videollamada porque la idea es que no vea a nadie; a mí tampoco. Los médicos estamos en una situación difícil, estamos en el área de tiro; esa es la realidad", añadió el médico.

Por otro lado, 'El Matador' ha reconocido en 'Planeta 94' ser un paciente de riesgo: "Yo tengo 65 años (cumplirá 66 en julio) y tengo 6 bypass, si me contagia un bichito de esto pues allá nos vamos. No es por los bypass, pero hay que tener precaución para el cuidado personal de cada uno".

Además, el exdelantero del Valencia cargó contra la población argentina que no está guardando la cuarentena: "Me parece fatal la cantidad de gente que sale en Argentina me asombra. No son todos pero muchísima gente se cree que es una broma y no lo es".