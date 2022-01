Los 'tokens no fungibles, o NFT, son "el futuro", según Luka Modric. El croata, jugador del Real Madrid, se ha sumado a una moda cuanto menos controvertida anunciando su primera colección de NFT, tal y como ha confirmado en redes sociales.

"No puedo esperar a compartir parte de mi trayectoria con vosotros con mi primera colección de NFT", dice.

Y afirma: "Los NFT son el futuro. Únete a nosotros".

My first ever authenticated #NFT collection is coming to @EthernityChain.

Celebrate my past triumphs on the football pitch with this glimpse of the digital future. I am proud to share this collection with all my fans!

Pre-register now at https://t.co/XsLNCBCyrN pic.twitter.com/n4iS6GLEqA