Luka Modric: "¿El adiós de Cristiano? Puede ser que algún jugador tuviese que dar un paso adelante"

Partido ante el Ajax

Para nosotros, un partido de Champions es siempre importante. Sobre todo el de mañana, contra un equipo muy bueno, joven y ambicioso. Para nosotros es clave para esta temporada, queremos estar en cuartos y no va a ser fácil. Creo que vamos a hacer un gran partido y pasar de eliminatoria.

¿Cómo está el equipo tras los Clásicos?

Claro que cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te hace sentir bien. Estamos tocados pero lo importante es que el partido de mañana viene muy pronto. No hay tiempo para lamentar lo que nos pasó, tenemos que centrarnos en Champions e intentar olvidar lo que pasó. En Copa no lo hicimos mal, nos faltó gol y por eso hay que seguir y confiar en que el gol va a llegar. Estamos bien anímicamente.

Gareth Bale

Gareth está bien. Entra en una fase de carrera donde no siente lo mejor, me pasó a mí en el pasado. Tiene que seguir, yo le veo feliz y con ganas para estar al nivel que todos conocemos. No podemos olvidar lo que ha hecho para este club, parece que se olvida todo muy fácil. No está en su mejor momento de forma, pero quiere trabajar y volver a ser el de siempre para ayudar al equipo. No lo veo sufrir, Gareth tiene mucho para dar a este equipo. El trabajo es la única manera, no hay otra.

Rumores sobre Mourinho

No hacemos mucho caso a los rumores, nos concentramos en cómo lo podemos hacer mejor. En el mundo del Madrid siempre se habla de estas cosas, no lo podemos evitar. Siempre lo damos por muerto pero el Madrid siempre vuelve. En 2015 no habíamos ganado y todos sabéis qué ganamos después. Vamos a seguir luchando y dándolo todo para este club. Tiene buen futuro este equipo.

Vestuario tras las derrotas

Hemos hablado. Cuando hay algo que no va bien, lo hablamos como una familia. Después de la charla el equipo reaccionó bien. Tuvimos buenos resultados y jugamos así. Lo que nos pasa esta temporada es falta de continuidad en el juego. Falta de gol también, y estamos trabajando para mejorar todo. Todavía queda mucho.

Planteamiento del Ajax

Ellos no van a cambiar. Juegan de la misma manera en casa y fuera. Seguro que vendrán con las mismas ideas. Ellos no tienen nada que perder, por eso es un partido muy peligroso. No hay que tener prisa porque tenemos buen resultado, pero es peligroso. Un equipo joven, ambicioso y 90 minutos muy complicados.

Temporada de Modric

En mi caso, no empecé bien la temporada. Me costaba entrar y volver al ritmo de partidos. Pero a partir del Mundialito me encuentro mucho mejor, con nivel más alto. Estoy ahora bien y trabajando para estar mejor.

¿La marcha de Cristiano penalizó al equipo?

Es un jugador que faltaría a todos los equipos y para buscar cambio para Cristiano es casi imposible. Lo que él hizo para este club... Claro que nos falta. El club intentó que otros jugadores cubriesen su función, que se divida entre jugadores de arriba y eso no es fácil, porque Cristiano metió 50 goles. Hoy en día nadie mete tanto. Puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante, nos faltan 20... No voy a nombrar a nadie, tres jugadores o así que meten 15 o 20 goles, por eso ese es nuestro mayor problema este año. Por ejemplo en Copa tuvimos muchas ocasiones, pero cuando no aprovechas un rival de tanta calidad te castiga. Cristiano no está aquí y no podemos quejarnos diez años para sustituirle; el club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio, Karim... Trajo a Mariano, Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene. La única manera es trabajar y estar juntos.

Vinicius

Es un chico maravilloso, estamos para ayudarle y que en el futuro sea muy importante para el Real Madrid.