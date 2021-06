Claro, conciso y directo. Así ha sido, es y será siempre Luis Enrique. El entrenador de la selección española ha comparecido en el mediodía de este jueves ante los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Frente a una situación polémica y de incertidumbre en torno a la vacuna y los positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente, el asturiano ha explicado que todo les ha pillado por "sorpresa": "Sobre todo porque llevábamos 7 días en la burbuja".

A su vez, Luis Enrique ha explicado que la vacunación entraba entre los planes de Luis Rubiales desde hacía meses: "Rubiales nos comunicó hace dos meses la intención de vacunar a la Selección. El plan era vacunarles después de dar la lista. No pudo ser. En caso de que se tenga que hacer, me gustaría que fuera lo antes posible".

Paralelamente, el seleccionador ha asegurado que "esperará" a Sergio Busquets, mientras que afirma que el positivo de Diego Llorente no le llevó a pensar e convocar a Sergio Ramos: "No pensé en llamar a Sergio. Sus circunstancias no han cambiado".

"¿Miedo a los síntomas de la vacuna? Es una cosa que barajamos. Ahora no habría convocado a 26. Habría convocado a 23 en lugar de 24. Cuanta más gente, más se expande el virus", ha añadido el asturiano.

Por último, Luis Enrique ha trasladado un mensaje de positividad al ser preguntado por si está sufriendo con esta situación, señalando que otros episodios de su vida le hacen ver este con mayor 'filosofía': "Para mí esto es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir".