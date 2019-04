Luis Enrique: "Estoy cansado del estilo clásico, moderno, casual... me da igual"

"Estoy cansado del estilo. Estilo clásico, moderno, casual... me da igual", ha respondido visiblemente enojado el técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, cuando le han preguntado sobre la forma de jugar de su equipo esta temporada.

El preparador asturiano dice estar harto de que se diga que su Barça practica un fútbol más directo que en anteriores campañas y se ha negado a alimentar el debate antes de dirigir el entrenamiento. "Ya he defendido, por activa y por pasiva, la idea de fútbol que queremos, que no es otro que la del Barça, porque yo me he criado aquí como entrenador. Decid lo que queráis", ha zanjado.

El Barça se enfrenta a Osasuna, el colista de La Liga. "¿Que Osasuna está necesitado? La necesidad puede ser muy motivante, pero da la causalidad de que nosotros también, porque estamos a seis puntos del líder. Para nosotros no es un partido cualquiera. Los puntos tienen importancia cada semana pero en ésta la importancia que tienen es máxima", ha subrayado.

Pese a la distancia con el eterno rival, Luis Enrique ha apuntado que aún "hay margen de sobra, porque quedan muchas jornadas", aunque también ha dejado claro que la única manera de recuperar el terreno perdido es "metiendo presión, que se consigue ganando los partidos". Además, cree que, pese a visitar el campo del colista, el choque no será fácil para su equipo: "Fuera de casa, cada partido presenta siempre complicaciones añadidas".

El técnico del Barcelona no ha querido confirmar si Arda Turan -autor de un triplete ante el Borussia Mönchengladbach- será el sustituto del sancionado Neymar ante Osasuna, pero sí ha valorado la posible renovación de Leo Messi. "El día que se anuncie, si se anuncia, será un día para celebrarlo todos juntos", ha comentado sobre la posible continuidad del astro argentino, antes de contestar con un simple "no" a la pregunta de si podría asegurar que Messi renovará.