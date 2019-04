Luis Enrique: "El empate contra el Málaga es un resultado totalmente injusto"

Luis Enrique, entrenador del Barcelona, ha opinado que el empate cosechado ante el Málaga (0-0) es un resultado "totalmente injusto" y ha elogiado a sus jugadores por el encuentro "dentro de las dificultades que tiene atacar a un equipo muy replegado" como el andaluz.

El preparador asturiano ha reconocido que ganar era "especial" para poder situarse líderes provisionales de la Liga antes del derbi que este sábado disputarán Atlético de Madrid y Real Madrid. "Por ocasiones y por juego, hemos sido muy superiores al rival. Si no las metes, no mereces ganar los partidos, pero me han gustado los 90 minutos", ha señalado el técnico azulgrana, quien ha puesto una nota de "notable-alto" a sus jugadores.

Asimismo, ha destacado que sus jugadores lo han intentado "hasta el final" y ha admitido que han acabado "fastidiados" por no aprovechar la oportunidad de ganar "el día que jugaban dos rivales directos". "Lo hemos intentando hasta el final, hemos tenido fe, hemos incorporado a Gerard Piqué y no hemos tenido el justo premio porque hemos sido infinitamente superiores a nuestro rival. Era una jornada especial para acabar líderes tras el partido", ha agregado.

En este sentido, ha valorado que en los últimos minutos, con Piqué como delantero, su equipo ha buscado el gol con centros en una zona "demasiado centrada" y que no se ha producido el escenario "ideal", si bien ha matizado que han interpretado sus instrucciones de manera "correcta".

Por último se ha referido a Paco Alcácer, que sigue sin encontrar el gol con la zamarra azulgrana. "Ha estado al nivel de todo el equipo, de un nivel notable-alto. Hay que ser un poco coherente. La fórmula de la Coca Cola no existe. Estoy encantado con el rendimiento de Paco Alcácer", ha zanjado.