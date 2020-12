Joan Laporta ha colocado una pancarta en Madrid a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu con el mensaje "ganas de volver a veros" como publicidad para su precandidatura a las elecciones del FC Barcelona.

Jugones ha salido a la calle para ver qué opinaban los vecinos de la lona de 1.000 metros cuadrados con la cara de Laporta.

"Qué quieres que te diga... No me parece bien", aseguraba un hombre. "Estoy alucinando, no entiendo que pinta aquí cerca del Bernabeu", continuaba otro. "Se puede decir que es una provocación", ha explicado un señor.

Un movimiento publicitario de Laporta que él mismo considera como "una acción hábil con un punto de ironía".