"Madridistas, tenéis cara de perdedores. La mía es de doble campeón, en la Supercopa os arrasamos": así de tajante se mostró 'Lobo' Carrasco al hablar de la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid este domingo.

El exfutbolista cargó duramente contra el madridismo: "Decíais que el Real Madrid solo ganaba finales... ¡Retratados todos!".

"Tenemos la gran suerte de tener a un entrenador que no existe en el fútbol profesional a día de hoy", añadió el colaborador.

Edu Aguirre, visiblemente enfadado, salió al paso y cargó contra Carrasco: "Yo no te llamé perdedor cuando hacíais el ridículo en Europa League. Gana una Champions y me callo".