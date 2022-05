'Lobo' Carrasco despertó el enfado del madridismo por sus palabras durante 'El Chiringuito de Jugones'. El exjugador blaugrana reconoció la difícil situación por la que atraviesa el club, pero sacó pecho por la victoria del equipo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (0-4) en el partido correspondiente a la vuelta de LaLiga, a pesar de no haber ganado ningún título este año.

En el encuentro de ida, los de Carlo Ancelotti se llevaron los tres puntos del Camp Nou y el Barça va a terminar la temporada en blanco, pero eso no hunde al tertuliano. "Lo que acontece en el entorno del barcelonismo, lo que flota, es esto que os voy a decir. Está la economía mal y no sé qué. Pero todo el barcelonismo alberga algo que no se puede comprar con dinero...", comenzó.

"Es la sensación de haber hecho el fútbol más brillante de todos los tiempos y de haber apalizado al Real Madrid. Eso es algo que no se puede comprar con dinero. Todo el mundo diciendo: 'Vaya temporadón del Real Madrid'. LaLiga la ha ganado y yo lo he aplaudido, pero dentro, en el foro interno, otra vez reconstruyéndonos, yendo por debajo, hemos apalizado al Real Madrid. Somos únicos", añadió.

Las reacciones ante las palabras de Carrasco no se hicieron esperar por parte de Roberto Morales. "Bravo, vaya temporada. 'Lobo' lo dice sintiéndolo, porque lo puede contar en primera persona, porque sabe que el fútbol ha vuelto a su época. El Barcelona celebra triunfos en el Clásico, y ya está. Celebra la ilusión del barcelonismo por una temporada en blanco", señaló.

"El año pasado estuvimos aguantando aquí programas de críticas eternas al Real Madrid por una temporada en blanco. Es que el Real Madrid sucumbió... pues claro que sucumbió. Es un equipo que lleva ya dos títulos y que puede ganar un triplete. Sucumbió en un partido en el que no tenía la misma tensión competitiva porque no se jugaba la vida como el rival", concluyó el tertuliano.