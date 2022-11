"Me ha quedado una lista 'macanuda'": estaba sido la primera reacción de Luis Enrique tras ofrecer la convocatoria de 26 futbolistas de la selección española para el Mundial de Qatar.

El seleccionador nacional ha asegurado que ha tenido dudas hasta el momento: "Uno no deja de pensar en la lista hasta la última hora. Anoche teníamos una duda en la posición de ataque y lo despejé con el staff por la noche".

"Las dos opciones con duda han sido la de delantero centro y la de pivote. Tenía la opción de incorporar un jugador más. Es feo que diga el nombre de los que han quedado fuera", ha explicado.

A pesar de alabar la presencia de jugadores como Yéremy Pino y Ansu Fati, no quiere hablar de ausencias: "Tengo por norma no hablar de las no presencias. No voy a valorar a los futbolistas que no están en la lista. Los importantes son los 26 que sí están. Yeremy Pino está creciendo como jugador y reúne todas las características que pedimos nosotros para un jugador de banda".

"Ansu está en un proceso de recuperación de lo que es el Ansu jugador de antes de la lesión. Se podría valorar si está al nivel o si va a recuperar su nivel anterior", ha añadido el asturiano.

Eso sí, por el devenir de otras preguntas, ha deslizado la "pena" que siente por una ausencia concreta: "Todos los seleccionadores en algún momento tienen una baja. Ha sido una pena que Mikel Oyarzabal no se haya recuperado para entrar en la convocatoria, pero no es excusa. Tenemos jugadores de muy buen nivel".

Según Luis Enrique, el estilo de los últimos meses no va a cambiar: "Va a ser la misma selección que habéis visto en los últimos años, esta es la selección de Luis Enrique y vamos a ir a morir, eso lo puedo garantizar. No hay duda de que vais a ver a España, intentar controlar el partido y dominar al rival. ése va a ser nuestro juego".

El seleccionador rebosa confianza de cara al Mundial: "Mi listón es el infinito. Competir cada partido. No hay ninguna selección internacional que descarte a España como favorita. Vamos a dar guerra y a intentar jugar los siete partidos".

"No tengo dudas sobre mí. Soy el mejor seleccionador en la historia del fútbol español. Otra cosa es que sea verdad, pero yo me lo creo. Os he dado un buen titular, ¿no?", ha zanjado bromeando el asturiano.