Kylian Mbappé y Erling Haaland son los futbolistas del futuro. Todo el mundo coinciden que serán las estrellas a medio plazo del mundo del fútbol. Pero, ¿cuál es su límite? Robert Lewandowski ha hablado sobre ello.

El delantero del Bayern Munich no cree que puedan llegar al nivel de Leo Messi o Cristiano Ronaldo: "No lo puedo imaginar ni por un momento...".

"Tienen la habilidad, eso está claro, pero quién sabe si en los próximos dos o tres años otros jóvenes delanteros no se revelarán a su vez y se colocarán a su altura. No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol internacional como lo han hecho Messi y Ronaldo durante los últimos 12 años", dice el polaco.

"Ambos jugadores han ganado todos los títulos que hay para ganar y han entrado en la historia, pero creo que en los próximos 10 años habrá múltiples jugadores compitiendo por ser los mejores del mundo", explica.

Aunque los elogios para Mbappé han sido evidentes: "Es brillante con los pies y no tengo dudas de que Mbappé siempre tendrá un lugar en la historia del fútbol".

Con respecto al goleador del Borussia Dortmund, destaca su explosividad: "A veces puedes pensar que es lento, pero es rápido, explosivo y técnicamente muy fuerte. Él también puede convertirse en uno de los mejores del mundo y se consolidará en la cima a largo plazo".

¿Dominarán Mbappé y Haaland el fútbol del futuro?, ¿alcanzarán el nivel de Cristiano y Messi? El tiempo dará o no la razón a Lewandowski, que precisamente este curso se llevó el premio 'The Best' por delante de Messi.