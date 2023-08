Leo Messi no ha podido irrumpir más fuerte en Estados Unidos. En apenas dos meses ya ha conseguido con el Inter de Miami el título de la Leagues Cup, donde fue fundamental en las eliminatorias decisivas y especialmente en la final ante Nashville con un golazo sensacional.

A pesar de todo, el astro argentino estuvo muy cerca de irse a Arabia Saudí, la práctica habitual de los futbolistas en este mercado. Gran parte de culpa tuvo David Beckham, el copropietario del Inter de Miami. El exjugador británico no solo consiguió que Messi jugará en el equipo estadounidense, y llegaron Jordi Alba y Sergio Busquets.

En una entrevista con Apple TV, se le preguntó a Leo por las opciones de inspirarse en Beckhamen la retirada.

"Todavía no lo pienso, te soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha, de competir, los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero creo que intentaré aprovechar hasta que pueda", declaró Leo.

Messi ya lo ha conseguido todo en su carrera deportiva, pero ni por esas pierde el tiempo pensando en lo que vendrá mañana, prefiere "disfrutar de cada momento": "Creo que para el después hay tiempo de pensar, de analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea, puede ser poco o mucho".

"Disfrutar al máximo como lo estoy haciendo en este momento. Disfrutar de cada momento, sobre todo porque esto ya no vuelve y después no quiero arrepentirme de nada", añadió.

Además de la figura de David Beckham, también fue fundamental para Messi el tema familiar después de junto a ellos una vida en Barcelona, y dos años con luces y sombras en el PSG: "Habíamos pasado dos años complicados (en París), la verdad que no habíamos estado bien, nos había costado".

En Miami, Leovuelve a sentirse como en casa y es el ídolo de un equipo que ya sabe lo que es levantar títulos gracias a él. "Era un poco de volver a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar del día a día, de los nenes, de que la familia esté bien", comentó.

A sus 36 años tiene la fórmula del éxito: "Disfrutar yo el día a día en lo deportivo, lo cual no me estaba pasando. Por muchas razones decidimos que este iba a ser el lugar y creo que hoy, después de haber pasado un tiempo no nos equivocamos y estamos en lo correcto cuando decíamos que este era el lugar indicado".

Además dejó unas palabras que sirven como inspiración para muchos jóvenes que sueñan con ser futbolistas profesionales, e incluso, para muchos jugadores que prefieren apostar por proyectos multimillonarios en Arabia Saudí: "Mi felicidad siempre fue jugar al fútbol y poder divertirme".

Cambiar de aires le hizo encontrar la ilusión: "Hoy lo puedo seguir haciendo acá, que era uno de los motivos por lo que fue esta decisión. Volver a disfrutar de lo que había perdido un poco".

"Mis escapadas a la selección eran mis momentos más felices porque disfrutaba del lugar en el que estaba, de mis compañeros y quería llegar acá para encontrar lo mismo. Gracias a Dios lo encontré", concluyó.