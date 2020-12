Que Josep María Bartomeu acabó su periplo en el FC Barcelona de manera grisacea es un hecho. El 'Barçagate', la pobre planificación deportiva y los vaivenes finales en el banquillo que llevaron a una nueva hecatombe europea acabaron por mellar su relación con el vestuario, que por medio de pesos pesados como Gerard Piqué o Jordi Alba se manifestó para pedir un cambio en la cúpula.

Sin embargo, el conflicto eclosionó con el famoso burofax de Leo Messi. El argentino, tal y como ha explicado a Jordi Évole, le pidió a Bartomeu en distintas ocasiones salir del club, pero el exmandatario no permitió que el mejor jugador de la historia del club saliese gratis, a pesar de su intención.

"El burofax fue una manera de oficializarlo y hacerlo formal. Venía diciéndole los últimos seis meses al presidente, en muchas ocasiones, que me quería ir, y él siempre me decía que no", ha señalado Messi.

"Siento que di todo al club y todo lo que el club me dio me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Llegó un momento en el que pensé que había cumplido un ciclo, que mi cabeza necesitaba salir de todo esto por los líos que había en el club y los que se venían", ha añadido.

¿El motivo de querer salir del Barça? El '10' tenía una ambición que veía lejos de consumarse en el equipo: "Quería seguir luchando por conseguir más títulos y por volver a pelear por la Champions y por la Liga, y sentía que era el momento del cambio, quería irme y quería hacerlo bien".

Hablando sobre Bartomeu, el argentino se ha mostrado contundente en sus declaraciones, asegurando que el expresidente llegó a filtrar información para dejarle en mal lugar: "El presidente de ese momento (Bartomeu) no quiso dejarme salir y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mi y para que fuese el malo de la película".

"¿En qué te engañó Bartomeu?"

"En muchas cosas, pero prefiero no decirlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron porque no soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años".

"¿Te dijo algún asesor que de ir a juicio habrías perdido?"

"No, al contrario. Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón y me lo habían confirmado muchísimos abogados. Pero yo no me quería ir de esa manera del Barcelona".

"¿La gota que colmó el vaso fue el despido de Luis Suárez?"

"No, ya lo tenía decidido de antes. Pero me pareció una locura lo que hicieron con Luis Suárez por cómo lo hicieron y por cómo se fue. Se fue gratis, pagándole los años de contrato y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros".