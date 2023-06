Leo Messi es campeón del mundo con Argentina. El sueño que persiguió durante tanto tiempo lo logró en Qatar. Era la tercera estrella para el combinado argentino, que esperó tantos años para volver a salir campeón.

Y ahora la pregunta es si el '10' llegará a la cita de dentro de tres años en América del Norte. No lo tiene claro, pero cree que no podrá participar.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial. Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial", ha expresado el que ya es nuevo jugador del Inter de Miami en la MLS de Estados Unidos.

"No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar...", ha insistido el jugador.

La próxima Copa del Mundo se jugará en el año 2026 en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Messi llegaría a esa cita a la edad de 39 años, muy avanzada para un futbolista.

Normal sus dudas. Aunque no quiere cerrar las puertas de manera definitiva. Ese "creo que no" significa que no ha tomado la decisión de manera definitiva.