Patrice Evra ha hablado en 'The Times' sobre lo que se podrá leer en su biografía. En ella, el francés habla de un episodio jamás contado, y es que revela que siendo niño uno de sus maestros abusó sexualmente de él.

Evra pasaba en casa de dicho maestro tres noches por semana, y el exjugador de clubes como el Manchester United confiesa que trataba de tocarle cuando pensaba que se había ido a dormir.

"Se excitaba sexualmente y se tocaba a sí mismo mientras trataba de quitarme la ropa. Me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que e oprimía el pecho", dice.

Ahora lo cuenta todo "por los niños": "No quiero que nadie se asienta avergonzado por vivir algo así".

"Lo más complicado fue decírselo a mi madre. Ella dijo que lo sentía, y que si ese profesor seguía vivo lo mataría. Sé que van a estudiar todo para demandarle, pero ya he enterrado todo esto", cuenta.

Evra prosigue: "El maestro me forzó con violencia. Cuando acababan las clases y me tocaba dormir allí se me formaba un nudo en el estómago".

"Si eres un niño y lees esto, no tengas miedo: cuéntalo. No hay que tener vergüenza", sentencia Evra.