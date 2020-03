El Twitter del Leganés no descansa ni por el parón de LaLiga debido al coronavirus. Es más, no es solo que no descanse, sino que es capaz de retransmitir un partido que no juega por dicha suspensión del campeonato en la que es, nuevamente, una genialidad de las redes pepineras y de su gran sentido del humor.

Porque en estos tiempos que vivimos sin duda la risa y la sonrisa son más necesarias que nunca. Por ello, el CM del Leganés ha pensado que si no hay partido, y si hay que quedarse en casa, qué mejor forma de que sus aficionados pasen el tiempo casero viviendo al máximo el 'no encuentro' contra el Valladolid.

Lo dio todo, sin duda alguna. Primero, claro está, con el comienzo y con una infografía digna de un partido de verdad. "¡Cooooomienza el partido!", se podía leer en redes con el hashtag del #QuédateEnCasa que las redes han hecho tendencia durante el coronavirus.

Al partido tampoco le falto el momento del VAR con, además, lo que tan de moda está últimamente como son las manos: "¡Jugada de VAR! Acude el colegiado del encuentro tras una mano del pucela dentro del área... pero... cerrado, el VAR ESTÁ CERRADO".

23’ ¡¡¡Jugada de VAR!!!! Acude el colegiado del encuentro tras una mano del pucela dentro del área... peeeeero... Cerradooooo, el VAR ESTÁ CERRADO #ComoSiempre #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/r4GvvGP4tM — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

Sí, dardito incluido para el vídeo. Y es que evidentemente el 'no partido' se estaba jugando en las redes pepineras, en las que Óscar volvió a marcar gol tras su doblete contra el Villarreal.

30’ ¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE ÓSCAR!!!!!! ¡Cómo remató @oscararnaiz10! El defensor visitante le dio la distancia social necesaria y no se lo pensó para poner el balón en la escuadra 1-0 #LeganésRealValladolid #VamosLega #QuédateEnCasa pic.twitter.com/0wa7mQtHP6 — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 14, 2020

También marcó el Valladolid, que vio además cómo le anulaban un gol por claro fuera de juego por "siesta" del delantero.