El homenaje de Leo Messi a Diego Armando Maradona emocionó a los tertulianos de 'El Chiringuito'. Cristóbal Soria y Jorge D'Alessandro no pudieron contener las lágrimas.

"Me ha emocionado mucho el maestro cuando le he escuchado hablar", dijo Soria sobre las palabras de D'Alessandro.

"Me he emocionado mucho viendo el partido, cuando ha marcado Leo y cuando ha hecho ese gesto. Me he emocionado mucho hoy", continuó el tertuliano sevillista.

"Yo creo que ha sido un gesto que recordaremos. Todos nos acordaremos siempre. Veremos esa foto años y años. Ahora escuchaba hablar al maestro y me he emocionado. Gracias. Me encantaría darte un abrazo ahora", expresó entre lágrimas.

El futbolista del FC Barcelona mostró una camiseta de Newell's con el número 10 a la espalda, la camiseta que llevó 'El Pelusa' en su etapa en este club.

La muerte de Maradona a los 60 años ha provocado una auténtica conmoción en el mundo del fútbol. Los homenajes se han sucedido este fin de semana en todos los estadios. Y no podía ser menos en el Camp Nou, donde jugó dos temporadas.