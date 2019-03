Las disculpas de Andrés Iniesta por la ausencia del Barça en la gala de la FIFA

Andrés Iniesta ejerció de portavoz, como capitán del Barcelona, para justificar la ausencia de los futbolistas blaugranas en la gala. El capitán, en un vídeo grabado, agradeció a la FIFA y al FIFPro la presencia de Piqué, Messi, Luis Suárez y él mismo en el once ideal del año.

Este fue el mensaje íntegro que envió Iniesta:

“Hola a todos. Como capitán del Barcelona, queremos agradecer a la FIFA y a FIFPro por haber sido galardonados en estos premios, en este once mundial, así como disculparnos por no haber asistido a dicha gala. Tenemos un partido, para nosotros, trascendental en la temporada y en la competición como es la Copa del Rey, y no podemos estar. Y nada: mandaros un fuerte abrazo y una feliz gala”.