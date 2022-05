La resaca después del desenlace del 'Caso Mbappé' continúa. Muchas personalidades del deporte se están pronunciando con respecto a la renovación del joven delantero francés con el París Saint-Germain hasta el próximo año 2025 y Joan Laporta no iba a ser menos.

Cuando el Real Madrid parecía tener atado el fichaje de Mabppé, todo dio un giro de 180 grados. 'El Chiringuito de Jugones' preguntó al presidente del Barça si sentía alivio por ello, y su reacción fue muy llamativa, ya que se arrancó con un trozo de una canción.

"Nunca es triste la verdad...", se puede escuchar a Laporta. Se trata de un verso de la canción 'Sinceramente tuyo' de Joan Manuel Serrat, y la siguiente frase también es importante: "Lo que no tiene es remedio". ¿Qué quería expresar exactamente el presidente culé cantando?

Lo cierto es que en una entrevista concedida al medio 'L´Esportiu', Laporta ya se sinceró: "Esto distorsiona el mercado. Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero. Son los efectos de que un club tenga un Estado detrás. Va contra los principios de la Unión Europea".

"Es una reflexión sobre la sostenibilidad del fútbol en Europa. Luego está la lectura que se puede realizar desde el Barça. Un rival directo no sale reforzado y preferimos que no nos pueda dar la coz a la hora de competir. Pero me quedo con la reflexión respecto a la sostenibilidad del fútbol", continuó.

"Porque creo que tampoco debemos preocuparnos tanto de un rival. Debemos preocuparnos de tener nosotros un equipo competitivo, que es lo que estamos intentando hacer. Se ha visto que cuando nos hemos preocupado más de nosotros que de sus rivales, las cosas han ido bien", sentenció el catalán.

Además, aprovechó la ocasión para reclamar "que no se hagan ilegalidades". "El mercado está distorsionado por los Clubes Estado y está clarísimo cuáles son: tenemos el PSG, el Manchester City y los que vendrán. Esto hace más difícil gestionar un club como el nuestro que es propiedad de los socios y socias", concluyó.