Lamine Yamal vuelve a marcar en Liga 141 días después

Lamine Yamal no marcaba en liga desde el 26 de octubre de 2024. Y 141 días después, lo volvió a hacer. Recibió de Pedri y se orientó el balón a su pierna izquierda. Armó el disparo, y tras un tocar en Reinildo, el balón perforó la portería de Jan Oblak culminando la remontada del Barça en el Metropolitano.

Todo en un encuentro sensacional para el espectador. Los Atlético de Madrid-Barça de esta temporada estaban siendo auténticos partidazos y la vuelta del de Liga no fue una excepción. No faltó ni la emoción ni la polémica. En el minuto 70, Alexander Sortloth hacía el segundo gol colchonero tras culminar un contragolpe soberbio de los de Simeone. El noruego encadena seis partidos seguidos marcándole al Barça. Increíble.

Sin embargo, su gol no estuvo exento de polémica. En la jugada previa, De Paul toca el balón con la mano. Un acción que De Burgos Bengoetxea no vio como punible y el VAR, tampoco. Se podría intuir que la razón por la que el video arbitraje no intervino es por considerar que la 'mano' pertenecía a otra jugada. En todo caso, la acción generó las protestas de todo el Barça.

El Atlético de Madrid reclamó una posible expulsión sobre Jules Koundé en dos ocasiones. Primero tras un 'rifirrafe' con Giuliano y después, con un plantillazo sobre Reinildo.

Julián Álvarez había hecho el 1-0 después de una gran jugada de los rojiblancos. Solo un minuto después del gol de Sorloth, Robert Lewandowski se inventaba un remate sensacional para recortar distancias. Fue un partido complicado para el polaco que se redimió de errores anteriores con un tanto de bandera.

Ferrán igualó el partido en el 78, y lo sentenció firmando su doblete en el 98. El Barça da un golpe encima de la mesa en la Liga tras esta victoria en el Metropolitano y sigue líder a pesar de tener un partido menos. El Atlético de Madrid cierra con esta derrota una semana para olvidar con la eliminación en Champions frente al Real Madrid.

Los del 'Cholo' Simeone se alejan a cuatro puntos de Barça (podrían ser siete) y de Real Madrid en la lucha por la Liga. Azulgranas y rojiblancos han vuelto protagonizar un partido memorable que ha terminado con la reivindicación de Lamine Yamal y con la desolación colchonera.