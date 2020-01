El deporte son valores y educación, respeto y deportividad. En el partido de categoría alevín entre el Altea y el FB Dénia, un padre dio el ejemplo contrario a lo que debe ser el deporte.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el campo Garganes de Altea. Con el marcador 0-3 a favor del Dénia, uno de los niños recibe una falta, quedándose en el suelo visiblemente dolido por una entrada.

Uno de los padres irrumpe entonces desde la banda. Sus palabras sorprenden a los allí presentes, que no dudan en reaccionar ante la escena que están viviendo.

"A la próxima dale, pero dale fuerte. Si no le rompes la pierna, no. ¿Me has escuchado? A la próxima le das, para que se queje", dice el padre a su hijo.

"¿Esa es la educación que hay que darle a los niños?", le reprocha una madre. "¡Sí, hay que darle así! ¿Qué le ha hecho ahora? Ni le ha tocado", defiende el polémico padre.

Para completar su 'show', el padre lanza un último y reprochable mensaje: "Somos extranjeros, por eso somos más duros. Tenemos la polla más grande". Varios niños alrededor del hombre ríen ante su comentario, con la madre avisando que cerca "hay una niña".

El medio 'La Marina Plaza' asegura que Altea sancionará a este padre por sus palabras, haciéndose eco del comunicado emitido por el Ayuntamiento en el que muestran una "enérgica" condena ante lo ocurrido.