LaLiga Promises se juega en laSexta y Mega

La Fundación José Ramón de la Morena y LaLiga organizan un año más los torneos estivales LaLiga Promises, cuyas fases finales serán retransmitidas íntegramente por laSexta y MEGA, según se dio a conocer en la rueda de prensa celebrada en los estudios centrales de Onda Cero, en la que comparecieron José Ramón de la Morena, Javier Tebas, José Ramón Lete y Ramón Osorio, director general de Atresmedia Radio.

Las competiciones contarán con jóvenes promesas de equipos de LaLiga y clubes internacionales que disputarán uno de los torneos de fútbol base más importantes del mundo. laSexta y MEGA retransmitirán en abierto los partidos correspondientes a las respectivas fases de grupos y a las fases finales.

Los encargados de contar todo lo que ocurra en el torneo serán Antonio Esteva, Marcos López (comentarista) y Jorge Vicente (palco).

Cita en Villarreal y Nueva York

A partir del 8 de junio comenzará el IV Torneo Internacional LaLiga Promises New York. Este evento mundial de promesas alevines contará con el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia CF, el Sevilla FC, el RCD Espanyol y el Villarreal CF como equipos representantes de LaLiga, y con el Liverpool FC, el Oporto, el Ironbound SC, el Inter de Milán, el CF América, el JEF United, el New York FC, el New York Red Bull y el SL Benfica como clubes internacionales que pelearán por el prestigioso trofeo.

Una cantera de 'cracks' mundiales

En los más de 25 años de historia del torneo impulsado por José Ramon de la Morena, jugadores de talla mundial han pasado por alguna de las ediciones: Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Torres, Andrés Iniesta, Fernando Llorente, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, Ander Herrera, Jordi Alba, Marc Bartra y Dani Carvajal, entre otros, han triunfado y continúan haciéndolo en sus respectivos equipos y sus nombres han quedado grabados en la historia del fútbol español de manera muy destacada. Así, los torneos de LaLiga Promises se han consolidado como los más prestigiosos del fútbol base.