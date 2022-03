Edu Aguirre entró al plató de 'El Chiringuito de Jugones' totalmente efusivo, al grito de "¡vamos!". El tertuliano aseguró no haber visto nada igual nunca: "Os lo dije que íbamos a pasar, es que lo sabía. Nunca he vivido nada igual en mi vida, no he vivido un partido así jamás".

"Esto es mucho más que ganar un partido de Champions League o un partido de octavos de final, es creer hasta el final. Es decir que no se puede comprar todo con dinero", añadió.

Edu Aguirre no dudó a la hora de elogiar la entrega y el sacrificio de todos los jugadores blancos, que nunca dejaron de confiar en la remontada: "Militao lesionado y pide el cambio, Benzema lesionado y pide el cambio... pero aguantaron hasta la última gota".

"No había argumentos futbolísticos, eran mejores, pero esto es el Real Madrid y nos pueden dar por muertos una y mil veces, pero siempre vamos a ganar, siempre", agregó.

Además, el tertuliano nos regaló uno de los momentos más emotivos del programa. Aparentemente emocionado y entre lágrimas confesó: "Gracias Dios, papá y abuelo por haberme hecho del Real Madrid. Es una de las noches más felices de mi vida. no tengo palabras".