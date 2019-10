En 'El Chiringuito' comentaron las palabras de Leo Messi sobre Neymar. El argentino asegura que hubo un momento en el que pensaba que el brasileño se iría al Real Madrid porque "Florentino iba a hacer algo".

Josep Pedrerol habló sobre este asunto, recordando cómo ocurrieron los hechos este verano, que acabaron con Neymar sin moverse del PSG.

"El Real Madrid dice: 'No puedo entrar a negociar porque el jeque considera que Neymar vale lo mismo que valía en su momento'. Y el Real Madrid no va a pagar ni 220 ni 150 millones. El Madrid piensa que el Barça no tiene dinero para fichar a Neymar, se confirmó; pero en caso de regalarlo, el Madrid pensaba que el jeque llamaría a Florentino antes que a Bartomeu", afirma Pedrerol.