La 'rajada' de Mathieu contra la directiva del Barcelona: "Si marco, sólo lo celebraría por Bartomeu y Robert"

Mathieu ha cargado contra la directiva del Barcelona. El defensa, ahora en el Sporting de Portugal, se enfrenta contra su exequipo y en una entrevista en Marca ha lanzado un dardo hacia Bartomeu: "Si celebro un gol es por Bartomeu y Robert, por la manera en que me trataron".

"No sé si lo celebraré. Tengo mucho respeto a mis excompañeros y afición. Sólo Bartomeu y Robert Fernández me dejaron mal sabor de boca. Pero así es el fútbol y ahora estoy muy feliz", afirma Mathieu.

El defensa también dijo que la prensa no fue injusta: "Sólo el perioódico Sport. Estoy un poco jodido con ellos porque cada vez que jugué siempre tenían algo malo que decir contra mí. El fútbol es un deporte de equipo", afirmó, a lo que añadió que "contra la Juventus todos dicen que yo fui el problema".

"Dejo compañeros, no amigos"

"Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir que qué hace Mascherano o Piqué, pero no. Es mi opinión", comentó Mathieu.

Por último, sobre su paso por el Barcelona, dijo que dejó "compañeros, no amigos. Fue increíble compartir vestuario con ellos. En un club prefiero hablar de compañeros, amigo es una palabra muy grande".

Además, añadió que no se fue con mal sabor de boca de Barcelona: "Jugué mucho, gané títulos y lo único que me duele es que la gente dice que no he jugado mucho. En mi primer año jugué el 58% de los partidos, marqué goles importantes... En la segunda un poco menos, pero está bien, y la tercera fue la más difícil por lesiones y falta de confianza del míster".