La pesadilla del dueño del bar 'Akelarre': "Me dijeron que me iban a quemar el bar"

SE ENCUENTRA A 900 METROS DEL WANDA METROPOLITANO

Joaquín Vázquez es madridista y regenta un bar ubicado a 900 metros del nuevo estadio del Atlético. Joaquín ha explicado en Jugones que tiene miedo por las amenazas que ha recibido. "No he abierto en ningún partido del Atleti para que no nos hagan nada", asegura Joaquín.