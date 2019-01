EL BRASILEÑO PODRÍA REGRESAR A LA CIUDAD CONDAL

La afición del Barcelona no tiene especial ilusión en ver a Neymar de nuevo de azulgrana. Tras su marcha al PSG hace año y medio, el brasileño podría estar queriendo regresar a la Ciudad Condal, pero el hincha no está del todo seguro de querer su vuelta. "Yo no le perdono", dice un culé.