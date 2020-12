El periplo de Ronald Koeman en 'Can Barça' hasta el momento no ha sido del todo sencillo. El técnico neerlandés aterrizó en la Ciudad Condal con el 'caso Messi' en ebullición y la tarea de 'rejuvenecer' la plantilla como objetivo puesto por la directiva.

Cuatro meses después de su fichaje, el exfutbolista ha repasado su estancia en el club, así como los momentos previos que vivió antes de firmar por el cuadro azulgrana.

Cuando el conjunto culé firmó a Quique Setién, ya sonó el nombre de Koeman para reemplazar a Ernesto Valverde, sin embargo, Ronald se encontraba inmerso en la clasificación de su selección para la Eurocopa, hecho que dinamitó el acuerdo.

"Sí, puede ser que sin el coronavirus hubiera seguido con Holanda. Cuando me llamaron en enero para preguntarme si tenía interés en venir dije que faltando cuatro o cinco meses para la Eurocopa no podía dejar la selección. En marzo, cuando supimos que no íbamos a jugar la Eurocopa, mi situación personal con Holanda cambió, porque quién me hubiera dicho que en verano sí que habría una Eurocopa normal, con público, en diferentes países..., la situación ha cambiado, y tal vez si no hubiéramos tenido la Covid-19 habría tenido que esperar unos años más".

A su vez, el neerlandés ha recordado el infarto que sufrió hace siete meses: "Es verdad que cuando te pasan cosas así, o que tienes gente a tu lado que han estado enfermos, la vida cambia un poco. En mi caso, con el pequeño infarto que tuve, hay cosas que seguramente piensas un poco diferente. Quizás la oportunidad de poder entrenar al Barça era ahora o nunca. Ya tengo 57 años, ya hace muchos años que soy entrenador, tampoco quiero acabar entrenando con 70 años. El momento era ahora".

Desde su llegada a 'Can Barça', una de las principales polémicas con las que ha tenido que lidiar ha sido con el caso Messi, aunque el técnico asegura que el '10' está completamente centrado en el equipo: "Leo tiene más años que antes, pero todavía es un jugador al que le gusta mucho estar allí y sobre todo ganar partidos, está disfrutando cada día con los entrenamientos y está muy metido. Yo como entrenador hablo con mis jugadores, y también hablo con Leo sobre esto y sobre otras cosas porque es capitán del equipo también, y hay cosas de vestuario, hay normas, y hablamos de muchas cosas, no sólo del juego. Es decir, éste es el trabajo diario de un entrenador que tiene comunicación con sus futbolistas".