En la rueda de prensa previa al partido entre el FC Barcelona y el Eibar, el que podría ser el último para Ronald Koeman en el banquillo culé, el técnico holandés ha disparado en varias direcciones, señalando sobre todo al propio club.

"Hay que respetar más a tu entrenador, a nuestros jugadores. Entiendo que no merecen este trato, mucho más resto, Hay muchas cosas que hay que hacer diferente", ha afirmado, visiblemente enfadado Koeman, que también ha sido preguntado por su reunión con Joan Laporta.

"Comimos hace unos días y no nos hemos vuelto a reunir. Yo desde el primer día he dicho que quiero seguir, cumplir mi contrato y la ultima palabra la tiene el presidente. Vamos a ver", ha detallado.

Además, le preguntaron si había sentido la confianza del club en los últimos meses. "En la última parte de la temporada no la noto", ha respondido muy rotundo.

"No hemos hablado de futuro y entiendo que haya dudas por los últimos resultados. Hay que hablar. Hay que ganar cosas en el Barça, lo entiendo, pero siempre he dado la cara siendo el único portavoz por parte del club. Si al final no ganamos y pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores perfecto, pero creo que hay que comunicarlo", ha señalado.

El alemán ha pedido más tiempo para hacer cambios: "Desde el primer día dijimos que queríamos cambiar las cosas, pero el camino no se hace en un año, se necesita mas tiempo, cambiar plantilla y hacerla mas fuerte y buscar jugadores que nos den más efectividad. El Atlético tiene una plantilla hecha, la nuestra no. Por es hablamos con Alemany y Planes, tenemos una idea y un plan para luchar por todos los títulos grandes".