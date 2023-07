La situación deportiva del FC Barcelona es mejor que la que venían arrastrando en los últimos años. La temporada pasada, precisamente, el conjunto azulgrana ganó con soltura el título de liga.

De ello ha hablado Ronald Koeman, que ha atendido a los medios de comunicación en el torneo de golf 'Ronald Koeman Cup by Fundación Sportium' que tuvo lugar en Barcelona. Allí, el neerlandés ha sido muy claro sobre su despido del club, asegurando que fue "por la persona" que es.

"Yo sé que hay un riesgo como técnico, cuando las cosas no van bien se puede echar a un entrenador. No tengo problema, no es la primera vez que me ha pasado, pero es la manera de tratar a una persona importante para el club y para mí no ha tenido un trato honesto", ha afirmado Koeman en relación con Laporta

Además, Ronald no ha dudado a la hora de criticar la gestión de plantilla y de fichajes que está realizando el club: "Desde fuera, ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro".

Un futuro que depende directamente de la economía del club. Algo que, tal y como ha dejado claro, depende de ganar títulos. "Creo que en dos años, según lo que decís vosotros, la prensa, leo que el Barça todavía está en la mala situación económica que hace dos años", comenta el extécnico.

El 'pero' del fichaje de Gündogan

Gündogan ha sido uno de los fichajes que más ilusionan en Barcelona. El futbolista llega procedente del Manchester City, donde acaba de ser campeón de la Champions League.

Por ello, Koeman le considera "un granjugador", pero no para el futuro: "Para un club que tiene que mirar para el futuro y que hay gente joven [...] Por Lewandowski puedes discutir, y con otros jugadores, pero es solo para dos o tres años".