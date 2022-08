Kirian Rodríguez, futbolista de la UD Las Palmas, ha anunciado este martes que padece un linfoma de Hodgkin: "El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin".

"En las pruebas físicas de la pretemporada le comuniqué al club que no me encontraba bien físicamente, me encontraba con dolores e inflamación", ha explicado el jugador.

El futbolista comenzará un tratamiento: "Voy a seguir un tratamiento y estaré un tiempo parado y alejado del terreno, pero no de aquí. Empiezo una lucha aparte. Un partido totalmente diferente al que tienen mis compañeros la próxima semana".

El jugador, tras agradecer el trato recibido por los médicos tanto hacia él como con su familia, así como del club y sus compañeros, no quiere recibir "mensajes de pena", sino que le vean "fuerte", porque va a "salir" de esta enfermedad, y asegura que a final de año "tendrán el mejor mercado de invierno, porque voy a volver, así que no hay ninguna prisa".