Sami Khedira dice adiós al fútbol. El mediocentro alemán cuelga las botas tras 15 años de carrera futbolística. Una carrera que ha acabado en su país, jugando en el Hertha de Berlín, pero que cambió con su paso por el Real Madrid antes de marcharse a la Juventus de Turín. Con el equipo blanco Khedira tocó el cielo futbolístico, logrando ocho títulos.

En una entrevista a 'Marca', Khedira repasa sus cinco años en el Madrid, donde llegó en la temporada 2010/2011, procedente del Stuttgart, y gracias al técnico portugués. Un fichaje que se fraguó con una llamada de 'The Special One' al mediocentro teutón tras la eliminación de Alemania en la Copa del Mundo.

"Nos acababa de eliminar España del Mundial de Sudáfrica y yo estaba hundido. Estábamos todos muy tristes, porque esa generación merecía una final. Estaba tocado, no se me iba de la cabeza y de pronto recibí una llamada. 'Sami, te quiere el Madrid y te va a llamar Mourinho'. 'Es una jodida broma', pensé. No estoy para estas cosas ahora. 'Te va a llamar Mou", me insistió. "¡Te vas al Real Madrid!'", dice Khedira.

"Me cambió todo el cuerpo de repente. Estaba muy nervioso y mi mayor preocupación era el inglés, porque por entonces no lo dominaba. Y con los nervios... Así que me llamó Mourinho y ¡le pedí si podíamos hablar por mensaje! Se rio y me dijo que claro. Me dijo que me quería para el Madrid, que no lo dudara. Y esa conversación cambió mi carrera. Mourinho es lo mejor que me ha pasado", comenta el exfutbolista.

"Cristiano es un goleador increíble"

El alemán no duda cuando le preguntan si Cristiano Ronaldo es el mejor jugador con el que ha jugado. "Sí, es un goleador increíble. Ahí están sus goles, sus números", comenta el exmadridista y exbianconero, quien también reconoce el valor de haber compartido vestuario con otros grandes jugadores.

"Pero he tenido también porteros increíbles como Buffon y Casillas, que son leyendas del fútbol. He jugado con Ramos, uno de los mejores centrales del mundo y de todos los tiempos... ¿Y los tres años de Özil en el Madrid? Que la gente coja esos tres años y repase lo que hizo y cómo jugó al futbol. Lo que hizo Mesut en el Madrid era una maravilla, de lo mejor que he visto jamás", explica.

Su buena relación con Ancelotti

Khedira también guarda un buen recuerdo de Carlo Ancelotti, entrenador que confío en él poniéndole en el once titular de la primera final de Champions frente al Atlético de Madrid a pesar de llegar de una lesión. El germano recuerda el buen trato que tuvo el técnico italiano en su proceso de recuperación de la lesión en su rodilla.

"Él tenía 23 jugadores, los mil problemas de un entrenador, la presión, su familia... y me llamaba cada día para charlar conmigo", cuenta el centrocampista, que ve con buenos ojos el regreso del italiano a Madrid.

"Es una buena noticia. Al margen de los títulos, recuerdo que hicimos muy buenos partidos, muy buen fútbol. No es fácil una segunda etapa, creo yo, pero al haber pasado ya seis años estoy seguro de que puede hacerlo bien. Me parece una gran idea del Madrid", señala.