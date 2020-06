Al igual que cada año, cientos de temporeros viajan a Lleida en esta época para trabajar en la recogida de la fruta. La otra cara de su historia son las tristes condiciones en las que viven durante los meses de trabajo: ausencia de hogar, mala alimentación...

Keita Baldé, exfutbolista del FC Barcelona y jugador actual del Mónaco, se ha solidarizado con los temporeros y se ha ofrecido a pagar los gatos de alojamiento y manutención de 200 trabajadores.

A pesar de su buena fe, el hispano-senegalés se ha encontrado con la negativa de hoteles, hostales y albergues para acoger a estas personas. Por ello, ha querido hacer pública su denuncia a dichos establecimientos, a los que tacha de racistas.

"Estamos luchando y trabajando duro junto a Nogay (activista antirracista) para encontrar el primer hogar. Estamos en un sistema desagradable y feo donde alquilar una vivienda o cualquier cosa te crea un problema por el color de piel o por ser de otros país. ¡No me voy a rendir y voy a conseguir lo prometido como sea! Os pido un poco de paciencia y fuerza", escribió Keita Baldé en su Instagram.

Paralelamente, su compañera Nogay Ndiaye redundó en la acusación: "Ofrecemos pagar de antemano alojamiento y manutención de 200 personas durante cuatro meses y la mayoría de hoteles, hostales, inmobiliarias y particulares lo rechazan por la procedencia de las personas. Es un claro caso de racismo".

"No dirán directamente que no quieren alojar 50 negros en su hotel. Los hay que me han dado un no rotundo: otros se han negado con matices, casi siempre racistas, y otros que simplemente no han respondido pese a que les hicimos una respuesta muy concreta", añadió Ndiaye.

Además, la activista explicó las pobres condiciones en las que viven los temporeros: "Viven en una situación totalmente indigna. No se puede dormir tres meses en una hamaca cuando trabajas más de 12 horas en el campo. La gran mayoría quiere pagar su piso, independientemente del convenio, pero no tienen esa oportunidad porque nadie se lo quiere alquilar. Les ponen excusas".