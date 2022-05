Karim Benzema sacó su lado más sincero durante el test de Edu Aguirre. El tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones' realizó una serie de preguntas cortas al delantero francés del Real Madrid, que no defraudó en sus respuestas. La prueba comenzó de forma divertida, ya que Benzema confesó que se perdería en su ciudad y Aguirre no la conocía. "Todo mal", dijo el tertuliano entre risas.

En cuanto a sus gustos, el '9' blanco destacó el cuscús como comida, la película 'IT' y la música de Tupac, un rapero estadounidense del que se ha hablado mucho en los últimos días. Benzema publicó una foto suya en redes sociales nada más confirmarse la renovación de Kylian Mbappé, lo que parecía un pequeño dardo a su compatriota por la 'traición' que sufrió por sus amigos, perdiendo la vida en un tiroteo.

Karim no dudó a la hora de declarar su amor al club banco una vez más. A la pregunta de: "Si llega otro club y te ofrece el doble de tu sueldo actual, ¿irías?", el francés fue muy tajante: "No". También confirmó que es el jugador que más tiempo pasa en el gimnasio de todos los integrantes de la plantilla y recordó su gol de penalti a lo 'panenka' ante el Manchester City como uno de los mejores de su carrera.

Además, durante el test se acordó de varios jugadores que han vestido la camiseta del Real Madrid a lo largo de su carrera deportiva. Apuntó a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista con el que ha jugado, a Sergio Ramos como el defensa más difícil que le ha cubierto y a Ronaldo Nazario "el brasileño", como uno de los jugadores en el mundo con más calidad que él.

Sin embargo, no supo elegir a un jugador actual que tenga más calidad que él en estos momentos, asegurando también que no ficharía a nadie que no forme parte ya de la 'Casa blanca', ya que "aquí están los mejores". Tampoco mencionó ningún defecto suyo a pesar de reconocer que los tiene pero sí su mayor virtud como persona, ser "claro y directo".

La última vez que lloró la estrella del Real Madrid fue "hace tiempo" por sus hijos. Para concluir, el delantero francés definió a Florentino Pérez, quien efectuó su fichaje hace ya 13 años, en 2009, como un "hombre" y a 'El Chiringuito de Jugnes' como unos "amigos".