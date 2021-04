Julio Suárez, periodista de 'Jugones', ha imitado la celebración de Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, tras la victoria en la final de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.

"Queríamos pegar ese grito aquí en 'Jugones', mas o menos es así: 'Erreala'", ha gritado Suárez en la rueda de prensa del entrenador de la Real.

"Eso hay que sentirlo, sale del corazón. No lo has imitado bien. No sé hasta que punto tú sientes como lo siento yo. Sí, lo has hecho bien", ha respondido Imanol.

Y Josep Pedrerol, tras la emisión del vídeo, ha bromeado diciendo que Julio Suárez lo había hecho "horroroso". "Lo ha hecho horroroso. Imanol esta cariñoso con Julio, la intención es lo que cuenta", ha finalizado.