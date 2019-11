Julen Lopetegui vive buenos días al frente del Sevilla FC. Con 13 partidos jugados en Liga, su equipo va cuarto a un punto de los líderes, FC Barcelona y Real Madrid, y en Europa League han conseguido el acceso a dieciseisavos de final como primeros de grupo.

El técnico ha concedido una entrevista a Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', en la que repasa este arranque de temporada y sus momentos menos buenos como entrenador, como esos cinco meses en los que dejó el banquillo de la Selección y, después, el del Real Madrid.

"La vida del entrenador va muy rápido. Cuando pasas un momento en el que sales de un sitio, claro que no es agradable. Todos tenemos familia, que nunca te quiere ver mal", afirma Lopetegui.

Pese a que el tiempo puede haberle dado la razón en determinados aspectos, Lopetegui asegura que no quiere "pasar facturas". "No estoy pensando en que me dé la razón nadie", asegura.

No quiso entrar a valorar la situación de Vinícius: "Sabes que no te voy a contestar a esa pregunta. En su momento hablé lo que tenía que hablar y cualquier cosa que diga ahora es mear fuera de tiesto".